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Россиянам покажут северокорейские теплицы: туроператор расширяет линейку в КНДР

Россиянам покажут северокорейские теплицы: туроператор расширяет линейку в КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября, ФедералПресс. Приморский туроператор намерен диверсифицировать направления поездок в КНДР, добавив в свою программу научно-популярные маршруты, об этом сообщила директор компании Инна Мухина.

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