Курская область. Видео 18+ Под Суджей продолжается зачистка позиций ВСУ. Дело идёт тяжело. ВСУ постоянно бросают сюда резервы и пытаются огрызаться всякий раз, как идут накаты ВС РФ.
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Курская область. Видео 18+ Под Суджей продолжается зачистка позиций ВСУ. Дело идёт тяжело. ВСУ постоянно бросают сюда резервы и пытаются огрызаться всякий раз, как идут накаты ВС РФ.
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