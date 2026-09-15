Патрушев рассказал о последствиях вступления Польши в конфликт с Россией

Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит свое существование за 2–3 дня.
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