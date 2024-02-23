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Роскомнадзор расследует утечку 500 млн записей о россиянах

Роскомнадзор расследует утечку 500 млн записей о россиянах

Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей с персональными данными. Служба расследует инцидент. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что с начала года в сеть единовременно попали 500 млн записей о россиянах.

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