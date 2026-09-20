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Русская весна

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Английская деревня хочет стать 51-м штатом США

Английская деревня хочет стать 51-м штатом США

Английская деревня Пиддингтон в Оксфордшире с населением около 350 человек заявила, что может официально попроситься в состав США, если британское правительство реализует план по размещению до 1250 мужчин — просителей убежища на бывшей военной базе MoD Bicester рядом с деревней.

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