Метель отступила: движение на трассах Оренбургской области восстановлено!

В Оренбургской области возобновлено движение на двух участках трассы М-5 после метели. Ранее введенные ограничения сняты в Кувандыкском и Медногорском городских округах благодаря улучшению погодных условий.
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