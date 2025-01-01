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Царьград

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Метель отступила: движение на трассах Оренбургской области восстановлено!

Метель отступила: движение на трассах Оренбургской области восстановлено!

В Оренбургской области возобновлено движение на двух участках трассы М-5 после метели. Ранее введенные ограничения сняты в Кувандыкском и Медногорском городских округах благодаря улучшению погодных условий.

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