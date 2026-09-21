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Ивановские новости

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Билайн запустил «безлимит pro» с интернетом без ограничений даже при минусе

Билайн запустил «безлимит pro» с интернетом без ограничений даже при минусе

Билайн расширил возможности флагманской линейки подписок bee (бии) и запустил «безлимит pro»*. Это новая опция, позволяющая пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объёму трафика и скорости даже при отрицательном балансе.

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