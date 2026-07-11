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Финальный стердаун Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя перед боем на UFC 329

В Лас-Вегасе состоялось церемониальное взвешивание перед UFC 329. Главным событием станет бой в полусреднем весе между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем .

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