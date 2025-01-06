Макрон обвинил страны Африки в неблагодарности

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности. По его словам, ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы французы не проводили операции против террористов в Сахеле.
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