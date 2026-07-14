Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году

3М22 «Циркон» / © Wikimedia Common Согласно исследованию, основанному на оценках американской разведки, к 2035 году Китай может иметь около 4 000 гиперзвуковых ракет, тогда как российский арсенал способен вырасти примерно до 1 000 единиц.
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