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Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году

Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году

3М22 «Циркон» / © Wikimedia Common Согласно исследованию, основанному на оценках американской разведки, к 2035 году Китай может иметь около 4 000 гиперзвуковых ракет, тогда как российский арсенал способен вырасти примерно до 1 000 единиц.

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