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Хотели скрыть: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных

Хотели скрыть: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных

Служба безопасности Украины (СБУ) в период с 2019 по 2020 годы для конспирации регистрировала своих сотрудников в мариупольском приюте для бездомных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

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