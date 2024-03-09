Хотели скрыть: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бездомных

Служба безопасности Украины (СБУ) в период с 2019 по 2020 годы для конспирации регистрировала своих сотрудников в мариупольском приюте для бездомных, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
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