Рогов: Зеленский согласовывает списки оппонентов для последующей ликвидации

Президент Украины Владимир Зеленский сам принимает решение о ликвидации политических оппонентов, как и в случае с убийством бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.