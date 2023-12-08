Президент Украины Владимир Зеленский сам принимает решение о ликвидации политических оппонентов, как и в случае с убийством бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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