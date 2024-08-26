Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО

Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года «Захист Вітчизни» («Защита Отечества») для 11-х классов была выстроена по стандартам НАТО, об этом 24 августа рассказали РИА Новости со ссылкой на представителя Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрия Шашкова.