Путин: через РФ и Казахстан пролегают самые выгодные торговые пути в Евразии

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Самые экономически эффективные и короткие грузовые и пассажирские маршруты в Евразии пролегают по территории России и Казахстана, отметил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.