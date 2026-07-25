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ТАСС

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Путин: через РФ и Казахстан пролегают самые выгодные торговые пути в Евразии

ОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Самые экономически эффективные и короткие грузовые и пассажирские маршруты в Евразии пролегают по территории России и Казахстана, отметил президент РФ Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

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