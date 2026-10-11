Тропический шторм «Рэйчел» обрушился на Калифорнию — есть разрушения и погибший

Тропический шторм «Рэйчел» ударил по Западному побережью США. В штате Калифорния из-за ветра и волн был нанесен ущерб побережью и один человек погиб.
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