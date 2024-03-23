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Парламентская газета

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День борьбы с туберкулезом отметят во всем мире 24 марта

День борьбы с туберкулезом отметят во всем мире 24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом, который призван повысить осведомленность населения о тяжелых последствиях этого заболевания для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с этим недугом, отмечается 24 марта.

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