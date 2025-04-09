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Дни, когда лучше ничего не планировать, а также удачные даты согласно лунному календарю на апрель 2025

Дни, когда лучше ничего не планировать, а также удачные даты согласно лунному календарю на апрель 2025

Дни, когда лучше ничего не планировать, а также удачные даты согласно лунному календарю на апрель 2025 Алёна ЮрьеваАпрель 2025 года начинается с мощной энергетики растущей Луны и обещает стать временем трансформации, новых начинаний и пересмотра ценностей.

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