Дни, когда лучше ничего не планировать, а также удачные даты согласно лунному календарю на апрель 2025 Алёна ЮрьеваАпрель 2025 года начинается с мощной энергетики растущей Луны и обещает стать временем трансформации, новых начинаний и пересмотра ценностей.
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