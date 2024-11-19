Пассажиры не рассчитывали на такое: поездка для многих может оказаться ужасной – новые правила в вагонах РЖД Ольга БезродняяПассажиры в поездах могут столкнуться по своему незнанию с новыми правилами, от которых будут в ужасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии