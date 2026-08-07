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Зеленый фасад, английская гостиная и павильон памяти: как устроен загородный дом Эдиты Пьехи

Зеленый фасад, английская гостиная и павильон памяти: как устроен загородный дом Эдиты Пьехи

Эдита Пьеха, чьи выступления десятилетиями собирали полные залы, всегда ценила уединение. Шумным мегаполисам певица предпочла тихий уголок в Ленинградской области.

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