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В 2021 году южноуральцы называли детей Добринами, Малинами и Уралами

В 2021 году южноуральцы называли детей Добринами, Малинами и Уралами

Работники ЗАГС рассказали о статистике по родившимся в ушедшем году малышам. В 2021 году родилось 33 323 малыша (цифры на 28 декабря).

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