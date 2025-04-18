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С какой высоты вы можете прыгнуть в воду, прежде чем она будет ощущаться как бетон и станет смертельно опасной

С какой высоты вы можете прыгнуть в воду, прежде чем она будет ощущаться как бетон и станет смертельно опасной

Наверняка вы тысячу раз видели подобные сцены в боевиках: главного героя загоняют к обрыву, где ему, глядя вниз на голубую гладь воды инстинкт подсказывает прыгнуть вниз и спастись от преследователей, что это будет мягкое погружение, ведь вода — жидкость, а не твёрдая поверхность.

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