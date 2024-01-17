В Киргизии гендиректора и шеф-редактора агентства 24.kg снова вызвали на допрос

Генерального директора и главного редактора киргизского информационного агентства 24.kg Асель Оторбаеву и шеф-редактора Махинур Ниязову вновь вызвали на допрос в Госкомитете национальной безопасности республики, как сообщается в среду агентством.
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