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В Киргизии гендиректора и шеф-редактора агентства 24.kg снова вызвали на допрос

В Киргизии гендиректора и шеф-редактора агентства 24.kg снова вызвали на допрос

Генерального директора и главного редактора киргизского информационного агентства 24.kg Асель Оторбаеву и шеф-редактора Махинур Ниязову вновь вызвали на допрос в Госкомитете национальной безопасности республики, как сообщается в среду агентством.

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