В Косово взрывом повреждён снабжающий основные электростанции водоканал В самопровозглашенной и частично признанной рядом стран Республике Косово произошло крупное ЧП.
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В Косово взрывом повреждён снабжающий основные электростанции водоканал В самопровозглашенной и частично признанной рядом стран Республике Косово произошло крупное ЧП.
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