MALLTECH LAB представили агрегатор LAB ADV для запуска рекламы в ТРЦ

Во время сессии «Возможности современной Indoor-рекламы: инструкция по применению» Кирилл Степанов рассказал о новом продукте компании LAB ADV и возможностях digital-рекламы внутри торгово-развлекательных центров.
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