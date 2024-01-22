Гаджиев назвал сумму, за которую Хабиб согласился бы возобновить карьеру

Камил Гаджиев прокомментировал слухи о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон. Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал недавно появившиеся слухи о возможном возвращении Хабиба Нурмагомедова в октагон.
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