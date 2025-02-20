Севастопольский инспектор ДПС получил уголовку за участие в организации подставной аварии.В январе 2024-го адъютант лейтенант Роман Фон Кистер согласился помочь знакомому инсценировать ДТП, чтобы получить выплату от страховой.
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