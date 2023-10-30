«Ядерная атака по России»: что на самом деле произошло 25 января 1995 года

Некоторые историки до сих пор считают, что в январе 1995 года мир находился на грани катастрофы. Именно тогда норвежцы совместно с американскими коллегами осуществили запуск ракеты, траектория которой напоминала траекторию полета ракеты «Трайдент».
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