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«Это мой папа»: 52-летняя Ксения Алферова впервые рассказала, как встретила биологического отца и утешала Александра Абдулова

«Это мой папа»: 52-летняя Ксения Алферова впервые рассказала, как встретила биологического отца и утешала Александра Абдулова

Она протянула руки к незнакомому мужчине и в ту же секунду поняла: это он. Человек, которого никогда не видела, но который подарил ей жизнь.

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