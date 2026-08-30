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Черчесов о 3:3 с «Крыльями»: «Ахмату» надо выигрывать такие матчи. Три забить и так легко пропустить»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил ничью с «Крыльями Советов» (3:3) в 6-м туре РПЛ. — Такие матчи надо выигрывать.

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