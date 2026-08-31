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Nvidia покупает Hugging Face за $12,9 млрд — почти втрое дороже оценки 2023 года

Nvidia покупает Hugging Face за $12,9 млрд — почти втрое дороже оценки 2023 года

Сделка оценивает 10-летний сервис открытых ИИ-моделей примерно в 86 годовых выручек и даёт Nvidia контроль над платформой, которой пользуются миллионы разработчиков 27 августа Nvidia договорилась о покупке Hugging Face за $12,9 млрд, сообщает The Information.

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