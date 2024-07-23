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Царьград

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Юного русского баскетболиста увезли в реанимацию после драки с американским товарищем

Юного русского баскетболиста увезли в реанимацию после драки с американским товарищем

В Ленобласти во время соревнований подрались два юных баскетболиста — петербуржец и американец. Русского спортсмена увезли в реанимацию с разрывом селезёнки.

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