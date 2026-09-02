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ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами

ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами

Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по объектам портовой и энергетической инфраструктуры в Одессе.

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