«Вы должны быть благодарны США. Вы не в том положении, у вас нет карт на руках». Главное о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Вадим Лебедев Долг может бесконечно висеть. А вооружением, пусть и таким - воевать можно и это большая угроза - учитывая что по всему миру баз понатыкано, не просто так - большие ресурсы нужны. что бы их громить и те же подлодки...

Вадим Лебедев Пущ-щай на немцах повисит, пока что... Они проглотили - пусть потом и восстанавливают - когда одумаются и если США разрешат.