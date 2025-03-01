Царьград «Вы должны быть благодарны США. Вы не в том положении, у вас нет карт на руках». Главное о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме Трамп призвал Зеленского «быть благодарным» и обвинил украинского президента в «заигрывании с Третьей мировой войной» после того, как тот сказал, что «Украина не пойдет на компромиссы с убийцей».
«Вы должны быть благодарны США. Вы не в том положении, у вас нет карт на руках». Главное о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме
Комментарии
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Вадим Лебедев
Долг может бесконечно висеть. А вооружением, пусть и таким - воевать можно и это большая угроза - учитывая что по всему миру баз понатыкано, не просто так - большие ресурсы нужны. что бы их громить и те же подлодки...
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16 час.
Вадим Лебедев
Пущ-щай на немцах повисит, пока что... Они проглотили - пусть потом и восстанавливают - когда одумаются и если США разрешат.
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16 час.
Александр Батт
Никуда Трамп не денется. Будет вооружать и содержать Украину. Слишком большие деньги в нее вложены. И поэтому с Зеленским он сделать ничего не сможет именно из-за этих кредитов. Как говорится: «Если ты должен кредитору сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен миллион , проблемы у кредитора». России нельзя расслабляться. Надо побеждать в СВО.
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6 час.
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