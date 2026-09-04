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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ожиганов – капитан «Динамо» в сезоне-2026/27, Уил, Сергеев и Блажиевский – ассистенты

« Динамо » назвало капитана и ассистентов на предстоящий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. «В преддверии старта 19-го сезона КХЛ динамовцы определили хоккеистов, которые будут выходить на лед с капитанской и ассистентскими нашивками.

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