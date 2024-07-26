Фото: коллаж Царьграда. Вчера 117K прочитали Выяснилось, что участь генерала Ивана "Спартака" Попова решила его подпись под документами.
Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись
Комментарии
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Юрий Ded
Самая обыкновенная расправа над честным боевым генералом . И идёт она от махровых ворюг от МО . Они прекрасно знают что командующий армией не проверят каждую железку поступающую на фронт - это дело тыловых структур .
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7 час.
Александр Денисов
Деньги украли, а металла не было от слова совсем... так обычно и бывает... "СВО все спишет"
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6 час.
Алина Белова
Отправить назад в Армию, пополнив ряды патриотов компетентными, преданными людьми. Ждём справедливого решения.
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3 час.
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