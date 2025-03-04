Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минутка этологии

Минутка   этологии.Думаю, все  знают популярную   статью широко известного   в  узких  кругах  блоггера  Сергея Васильева "Американский   рецепт  любви  народов: не кормить и  пороть" (а  если кто не  знает,  то  найдите её и прочитайте), но  не  все  знают, что   есть ещё  и  своего  рода  продолжение   этой  статьи, в  коем  С.

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