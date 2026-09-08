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Царьград

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Мастицкая стремится к полету в космос после эксперимента SIRIUS-23

Мастицкая стремится к полету в космос после эксперимента SIRIUS-23

Белорусская кандидат в космонавты Ольга Мастицкая, участвовавшая в изоляционном эксперименте SIRIUS-23 в Москве, заявила о желании совершить реальный полет в космос.

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