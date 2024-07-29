Тесть мэра Сургута уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Инсайд

Тесть мэра Сургута (ХМАО) Максима Слепова уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Директор городской филармонии Яков Черняк, считающийся влиятельной фигурой как в городе, так и в окружном культурном бомонде, с высокой долей вероятности займет пост заместителя учреждения с опцией худрука.