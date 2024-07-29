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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Тесть мэра Сургута уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Инсайд

Тесть мэра Сургута (ХМАО) Максима Слепова уйдет с поста, чтобы избежать конфликта интересов с зятем. Директор городской филармонии Яков Черняк, считающийся влиятельной фигурой как в городе, так и в окружном культурном бомонде, с высокой долей вероятности займет пост заместителя учреждения с опцией худрука.

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