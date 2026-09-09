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Дети Алматы собрали 50 тысяч крышек для необычной стелы

Дети Алматы собрали 50 тысяч крышек для необычной стелы

В Алматы установили стелу «Таза Қазақстан», изготовленную из 50 тысяч переработанных пластиковых крышек.

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