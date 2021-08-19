30 лет исполнилось «августовскому путчу» 1991 года

novostivolgogradaПолитика30 лет исполнилось «августовскому путчу» 1991 годаВ ГКЧП вошли представители высшего руководства СССР, которые были не согласны с политикой реформ Михаила Горбачева.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerГлавалкоголик плюс амёба Горби плюс предатели военные. Вот кто такие путчисты. И лозунг "Держи вора" ими был воплощён прекрасно. Лохи же, которые под стоны растроповичей поезли "защищать демократию" потом сами сгинули в той .опе, в которую они и ввергли страну.Комментировать
Свежие комментарии