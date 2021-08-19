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30 лет исполнилось «августовскому путчу» 1991 года

30 лет исполнилось «августовскому путчу» 1991 года

В ГКЧП вошли представители высшего руководства СССР, которые были не согласны с политикой реформ Михаила Горбачева.

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Traveller
Главалкоголик плюс амёба Горби плюс предатели военные. Вот кто такие путчисты. И лозунг "Держи вора" ими был воплощён прекрасно. Лохи же, которые под стоны растроповичей поезли "защищать демократию" потом сами сгинули в той .опе, в которую они и ввергли страну.

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