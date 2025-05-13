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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин в 4-м матче серии с «Каролиной»: 5-й гол в текущем плей-офф, 3 броска в створ, 4 промаха, 6 хитов (2 – против Бернса) и «минус 1» за 19:58 при 7:38 в большинстве

Овечкин в 4-м матче серии с «Каролиной»: 5-й гол в текущем плей-офф, 3 броска в створ, 4 промаха, 6 хитов (2 – против Бернса) и «минус 1» за 19:58 при 7:38 в большинстве

«Вашингтон» уступил «Харрикейнс» в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 1-3).  В текущем плей-офф НХЛ на счету 39-летнего россиянина стало 6 (5+1) очков в 9 играх при полезности «минус 2».

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