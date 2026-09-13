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Регионы России

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Netflix анонсировал новый сериал «Скуби-Ду: Начало» на 2027 год

Netflix анонсировал новый сериал «Скуби-Ду: Начало» на 2027 год

Сюжет рассказывает о последних летних каникулах персонажей Шэгги (Тэннер Хаген) и Дафны (Маккенна Грейс), которые оказываются вовлечены в загадочное дело с пропавшим щенком немецкой овчарки Скуби — единственным свидетелем сверхъестественного преступления.

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