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Юрист ясалма интеллектны эштә кулланырга мөмкинме икәнлеген аңлатты

Юрист ясалма интеллектны эштә кулланырга мөмкинме икәнлеген аңлатты

РФ Хезмәт кодексы хезмәткәрләргә эш бурычларын үтәгәндә нейрочелтәрләрне куллануны тыймый, әмма эш бирүче чикләүләр билгеләргә мөмкин.

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