Аргументы недели

97 570 подписчиков

Лавров: Россия хочет добрых отношений с США, как и с любой другой страной

Лавров: Россия хочет добрых отношений с США, как и с любой другой страной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет «добрых» и «равноправных» отношений с Соединенными Штатами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх