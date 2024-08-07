5 мифов о лечении простуды

Простуда для нас – дело привычное. Как не простудиться, когда за окном – холодное время года, с дождем, снегом и ветром? И, наверное, любой из нас навскидку назовет несколько совершенно надежных, многократно проверенных способов от простуды избавиться.
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