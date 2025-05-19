Трамп призовет к расследованию о выплатах Камалы Харрис звездам на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп призовет провести расследование по выплатам, которые направляла кандидат от Демократической партии США Камала Харрис знаменитостям во время выборов американского президента в 2024 году.
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