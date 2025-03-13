Россиянам рассказали об изменениях правил о вступлении в наследство

Юрист Овцынова: изменился порядок выдачи свидетельства о праве на наследство С февраля этого года нотариусы обязаны запрашивать сведения из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) при выдаче свидетельства о праве на наследство, рассказала агентству «Прайм» адвокат Татьяна Овцынова.