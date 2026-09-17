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Адвокат Баранов: деньги, потраченные ребенком без ведома родителей, можно вернуть

Адвокат Баранов: деньги, потраченные ребенком без ведома родителей, можно вернуть

Если ребенок потратил деньги с карты мамы или папы на покупки в Сети, родителям следует зафиксировать операцию и обратиться к администрации платформы за возвратом.

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