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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Конли о молодых игроках «Бостона»: «Они любят учиться и обладают высоким баскетбольным интеллектом»

« Бостон » подписал Майка Конли , рассчитывая на его опыт и лидерские качества. 38-летний баскетболист, рассказал, что много общается с Пэйтоном Притчардом и дает ему советы о том, как невысокому защитнику оставаться эффективным.

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