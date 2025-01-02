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  • Александр
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Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

Царьград Коллаж Царьграда Президент Зеленский, у которого в последнее время совсем туго с реальными победами, вдруг заявил, что только в Курской области его войска убили и ранили до трёх тысяч северокорейских солдат.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Лучший наёмник в хохлоармии - дохлый! Так пусть их подохнет побольше!
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19 час.
М
ММ
Почему бы Зеленскому не объявить съезд генералитета НАТО где-нибудь в Киеве или на худой конец во Львове? Заодно и Орешник повторно испробуем..
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15 час.
Питер Столыбин
А мы, как сказал наш темнейший, не такие, мы другие. А раз так, то наших ребят можно как следует и прорядить, а вот их, ни-ни, мы ведь другие.
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12 час.

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