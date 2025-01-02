Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

Почему бы Зеленскому не объявить съезд генералитета НАТО где-нибудь в Киеве или на худой конец во Львове? Заодно и Орешник повторно испробуем..

Питер Столыбин

А мы, как сказал наш темнейший, не такие, мы другие. А раз так, то наших ребят можно как следует и прорядить, а вот их, ни-ни, мы ведь другие.